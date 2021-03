O cribado feito en Marín revela trece casos positivos de covid 19

Os cribados poboacionais con test de saliva efectuados durante a pasada semana no Concello de Marín pola área sanitaria de Pontevedra e O Salnés detectaron un total de trece casos positivos de Covid 19.

Este cribado voluntario tivo lugar nun punto específico habilitado no aparcamento entre a Escola Naval e o Porto marinense entre os pasados martes 23 e sábado 27 de febreiro.

Á dita iniciativa preventiva a administración sanitaria pública galega convocou, gradualmente e vía SMS telefónico, á poboación de Marín de entre 30 a 65 anos de idade con tarxeta sanitaria activa nos centros de saúde deste Concello, colectivo que nesta localidade acada as 12.763 persoas .

Finalmente, achegáronse a efectuar o cribado, entregando as súas mostras de saliva, un total de 8.538 cidadáns, cifra que representa unha porcentaxe do 67 por cento da convocatoria voluntaria.

Para levar a cabo dito cribado, a área sanitaria contou entre os pasados martes 23 e sábado 27 de febreiro no aparcamento entre a Escola Naval e o Porto de Marín cun cadro de 14 profesionais, coordinados por un médico, que realizaron tarefas de control e cumprimento das medidas de seguridade, entrega de tubos para as mostras de saliva e información aos usuarios. A totalidade das mostras tomadas no Concello de Marín procesáronse no servizo de Microbioloxía da área sanitaria de Vigo.

Tanto aos 13 positivos por covid detectados nos cribados de Marín coma a outros 53 casos aos que non se lles pudo procesar a mostra -por volume insuficiente, por viscosidade excesiva ou por ser mostras sen rexistro- se lles vai citar de novo na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés para realizar unha PCR para confirmar resultados.