O PP non recorrerá o orzamento municipal "ante el perjuicio que podríamos crear"

O PP non recorrerá o orzamento municipal do Concello de Pontevedra. Así o confirmou o portavoz do grupo do Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez. Os populares insisten en que a tramitación deste documento foi "irregular" pero descarntan acudir aos tribunais.

Segundo dixo este luns en rolda de prensa Rafa Domínguez, "desde el partido al que represento siempre sopesamos el efecto que nuestras acciones pueden tener. Tras varias consultas jurídicas, y después de haber estudiado el recurso a este documento, nuestra preocupación se centra en el gran perjuicio económico que generaría una posible paralización cautelar de las cuentas municipales".

Domínguez destacou que "una paralización cautelar de los presupuestos sería letal, no solo para el Concello, sino para los cientos de empresas y particulares de la ciudad que se verían afectados. Quedarían bloqueados los pagos por trabajos realizados, o numerosos expedientes, hasta una nueva tramitación".

O portavoz do PP enumerou algúns dos procesos aos que afectaría unha posible paralización: "obras, subvenciones, contratos de publicidad, ayudas a entidades deportivas, o el mismo plan Supera21… No podrían adjudicarse ni abonarse. La sola posibilidad de un daño tan grande en nuestro tejido empresarial en un año tan complejo, con una crisis sin precedentes, hace que tomemos una posición de responsabilidad".

"Ante el perjuicio que podríamos crear, pese a la nula capacidad del Concello para tramitar su presupuesto, hemos renunciado a la interposición de un recurso a las cuentas municipales”, aclarou o popular.

Por último, Domínguez insistiu en que a convocatoria das comisións previas á aprobación definitiva do orzamento "no se ajustaron a la ley", polo que "la ilegalidad lo es de forma, no de fondo" pero conclúe que "una paralización sería catastrófica para la ciudad".

O CONCELLO IRONIZA COA "INDEFINICIÓN" DO PP

Tras defender que os orzamentos municipais de 2021 "non son ilegais" e resultan "especialmente necesarios" para Pontevedra, a portavoz do goberno municipal, Anabel Gulías, ironizou coa situación de "indefinición" na que se atopan os populares.

"Nos preocupa ver que son un pouco veletas", sinalou Gulías, que espera que esta decisión "siga sendo firme" e que non haxa un "continuará". Confía en que dentro duns días "non nos sorprendan" que tras unha nova reunión interna "decidan recorrelos".