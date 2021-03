RADIO.-Veterinarios, unha profesión maioritariamente ausente nos comités científicos de xestión da covid-19

Este marzo cúmprese un ano desde a OMS declarou a covid-19 como pandemia. Doce meses sen determinar con claridade meridiana a causa. O que si parece estar claro é que se orixinou por unha transmisión de animais a humanos. Tendo en conta esta circunstancia, por que os veterinarios non están presentes en todos os comités científicos que a xestionan?

É unha das cuestións que expomos ao invitado de 'Mentres isto dure', Luís Núñez Desiré, presidente do Consello Galego de Colexios Veterinarios e do Colexio Oficial de Veterinarios de Pontevedra. "Nesta profesión, os coronavirus, son algo co que levamos moito tempo traballando. Á hora de expor como combater unha enfermidade, esa experiencia previa permite extrapolar unhas pautas comúns que teñen estas enfermidades", responde á cuestión.

Explica ademais como cambiou a súa práctica profesional tanto na intervención en explotacións gandeiras, granxas, matadoiros ou control da cadea de seguridade alimentaria. Na charla que mantemos en PontevedraViva Radio, fálanos de transmisións entre humanos e animais; que animais poden desenvolver a enfermidade, ou circunstancias que se atoparon durante o último ano entre aqueles que conviven con animais; fundamentalmente cans.

E é que durante o confinamento, as clinicas veterinarias detectaron casos de lesións articulares por exceso de exercicio ou de abrasións nas extremidades por excesiva aplicación de produtos desinfectantes.

Segundo a OIE, a Organización Mundial de Sanidade Animal, os veterinarios deben considerarse servizos esenciais e como tales, solicitaron á Xunta que teña en conta esta circunstancia no proceso de vacinación, demanda que no caso de Galicia non se atendeu; fronte a algunhas Comunidades que si contaron coas súas especificidades profesionais.