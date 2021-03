Un motociclista, ferido nun accidente de tráfico en Meaño

Accidente en Xil entre unha motocicleta e un vehículo SUV © Servizo de Emerxencias

Un home resultaba ferido na tarde deste domingo na estrada PO-303 ao seu paso pola parroquia de Xil, no municipio de Meaño na comarca do Salnés. Producíase un impacto entre unha moto e un vehículo utilitario deportivo.

O condutor da motocicleta, G.C.R, de 32 anos de idade, resultaba ferido no impacto. Foi trasladado por unha ambulancia do 061 ao Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez de Pontevedra. Presentaba, segundo a información facilitada polo Servizo de Emerxencias, dor cervical e torácica, ademais de danos nunha perna.

Ata o lugar desprazáronse responsables, ademais da ambulancia do 061, efectivos do Servizo de Emerxencias do Concello de Cambados e a Garda Civil de Tráfico que instruíu dilixencias.