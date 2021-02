Concentración na Peregrina en defensa dos servizos públicos © Cristina Saiz

Catro sindicatos concentráronse durante o mediodía deste sábado 27 de febreiro na praza da Peregrina coa intención de facer unha chamada de atención á cidadanía co propósito de evitar o desmantelamento dos medios públicos.

Este acto realizábase simultaneamente en máis de medio centenar de localidades de España. Un dos puntos no que os participantes centraron a súa atención foi o da sanidade pública. Lembran que a pandemia mostrou que o persoal de servizos públicos sanitarios foron fundamentais para facer fronte a esta crise.

Este evento atopábase realizado pola Coordinadora Antiprivatización dá Sanidade ( CAS), Confederación Xeral do Traballo (CXT), Sindicato de Profesionais da Sanidade Galega Pública (PROSAGAP) e Sindicato de Traballadores e Traballadoras de Ensino de Galiza (STEG). Numerosas persoas seguiron as intervencións dos participantes que reclaman, entre outros puntos, o rescate de servizos privatizados; a derrogación da Lei 15/97 e do artigo 90 da Lei Xeral de Sanidade, que permite a privatización de determinados servizos públicos; a mellora da atención primaria ou a reclamación dunha industria sanitaria e farmacéutica pública.

Os participantes mostraron o seu malestar cara á Subdelegación do Goberno por permitir que á mesma hora e na mesma praza o partido político Vox realizase unha repartición de propaganda no posto que instalaron diante da fonte da Peregrina.