Falece un home de 89 anos con mobilidade reducida debido ao incendio orixinado nunha manta eléctrica

Edificio onde se orixinou o lume na rúa Santa Teresa de Jesús Jornet © PontevedraViva Edificio onde se orixinou o lume na rúa Santa Teresa de Jesús Jornet © PontevedraViva

Un home de 89 anos, con mobilidade reducida, falecía durante a noite deste sábado ao sufrir queimaduras orixinadas polo incendio que se provocaba nunha manta eléctrica.

O suceso producíase ao redor das 03.00 horas da madrugada, segundo informa a Policía Local de Pontevedra. A esa hora os servizos de emerxencia do Concello de Pontevedra con dotacións dos Bombeiros do Parque Municipal e efectivos da Policía Local acudían ata o edificio número 19 na rúa Santa Teresa de Jesús Jornet.

Nunha vivenda da primeira planta do inmoble orixinouse lume, segundo as primeiras investigacións, procedente dun curtocircuíto na manta eléctrica que a vítima tiña na súa habitación.

No piso residían tamén a muller do falecido e unha coidadora, que sufriu queimaduras nas mans ao tentar socorrer á vítima. Foi trasladada ao Hospital Montecelo para ser tratada das feridas do mesmo xeito que a muller, que non resultou afectada polo lume pero presentaba s íntomas leves de intoxicación por inhalación de fume.

Os Bombeiros de Pontevedra lograron extinguir as lapas pero non puideron facer nada polo home que xa se atopaba falecido cando chegaron ao inmoble. Non foi necesario desaloxar o resto de vivendas do edificio, segundo a información facilitada polos Bombeiros de Pontevedra. O lume calcinou a habitación e o fume afectou a toda vivenda.