Zona Franca mostra o seu apoio para que Extrugasa se instale no polígono cuntiense da Ran

Reunión do delegado de Zona Franca, David Regades, co alcalde de Cuntis, Manuel Campos, e representantes de Extrugasa © Zona Franca de Vigo

O delegado da Zona Franca de Vigo, David Regades, visitou este venres xunto á xerente de Chan Empresarial do Atlántico, Beatriz Sestayo; e o alcalde de Cuntis, Manuel Campos, as instalacións de Extrugasa, en Valga, acompañados do seu CEO, Francisco Quintá. Coa visita, o delegado do Estado quixo mostrar o seu apoio a que a firma de aluminio logre espazo na área industrial da Ran, en Cuntis, onde a compañía prevé ampliar a súa superficie cun investimento de 15 millóns de euros.

David Regades asegurou que “o desenvolvemento de chan industrial está no ADN de Zona Franca e o noso compromiso demóstrase cos seis millóns de metros cadrados que temos ao dispor das empresas” e no caso de Extrugasa “estamos a traballar con Suelo Empresarial do Atlántico e o Concello de Cuntis para acelerar a implantación desta compañía na Ran”.

Zona Franca vén traballando desde hai meses co Concello de Cuntis para que a firma de aluminio dea o paso de iniciar a súa actividade nun parque empresarial que xa suscitou o interese de máis empresas para a súa primeira fase, tanto polas conexións como pola súa situación, a só 7 quilómetros da AP-9 e á beira da N-640.

O Consorcio e Suelo Empresarial do Atlántico xa veñen colaborando na elaboración do Primeiro Plan Estratéxico de SEA, no que Zona Franca achega a súa experiencia no ámbito da promoción empresarial e industrial, ademais de na atracción de investidores en ámbitos comúns.

A Zona Franca é o principal organismo impulsor de chan industrial no sur de Galicia, con 6 millóns de metros cadrados. A súa incidencia no tecido económico reflíctese no dato de que unha de cada catro persoas que traballa na área de Vigo faino nalgún dos parques empresariais de Zona Franca, que contan con 670 empresas instaladas.