A pandemia reorienta a actividade de AJE Pontevedra cara á teleformación e aumenta os seus socios na hostalería

J​avier Costa​,​ ​Alicia Montes​ e Jesús Rey © Mónica Patxot Jesús Rey, presidente de AJE Pontevedra © Mónica Patxot

A pandemia da covid-19 trastornou en 2020 todos os plans da Asociación de Mozos Empresarios de Pontevedra, que, como todas as asociacións, empresas e institucións, viuse obrigada a adaptarse á nova situación. No seu caso, a crise reorientou a súa actividade. Tras as primeiras semanas de peche absoluto polo confinamento estrito, enfocáronse cara á teleformación do tecido emprendedor.

O presidente de AJE Pontevedra, Jesús Rey, realizou este venres un balance da súa actividade de 2020 acompañado pola secretaria da entidade, Alicia Montes, e o vogal Javier Costa, máis centrado na zona de Vilagarcía de Arousa. Debuxou unha radiografía na que tamén tivo moi presente a aqueles emprendedores que "no consiguieron aguantar" a arremetida da crise.

Eses mozos emprendedores que quedaron polo camiño son a cara negativa dun ano no que, no seu funcionamento interno, notaron un descenso do número de asociados. Contra todo prognóstico, aumentaron os empresarios do sector servizos e da hostalería que se deron de alta en AJE, pero estas novas incorporacións non compensaron ás daqueles que tiveron que pechar e deixar atrás a asociación. Finalmente, os 153 socios de 2019 quedaron en 140, aínda que a suma de socios e colaboradores alcanza os 200.

Jesús Rey explicou que entre as novas incorporacións figuran coñecidos empresarios da hostalería de Pontevedra e Vilagarcía e que, a pesar de que a hostalería e o sector servizos "lo están pasando muy mal", confirmaron o seu espírito emprendedor incorporándose a AJE para reinventarse e sumándose de forma masiva ás súas formacións en liña. Estas formacións foron unha experiencia "enriquecedora"

O responsable de AJE Pontevedra recoñece que 2020 foi "un año duro" e destaca que resultou moi importante tender relacións con empresas e asociacións como Aempe, Cogami, Novalux ou Empresarias de Galicia. "Es importante sumar sinergias, ahora más que nunca", defendeu, e engadiu que no inicio de 2021 seguen por ese camiño, "siempre abiertos a colaborar".

AJE non deixou de traballar durante o 2020 a pesar da pandemia e avanzan que seguirán en 2021, un ano no que prevén ir recuperando as actividades presenciais dentro das medidas recomendadas polas autoridades para evitar a propagación da covid-19 e este ano si poder celebrar o seu premio Mozo Empresario, que a crise sanitaria suspendeu en 2020. Será, segundo as súas previsións actuais, en formato semipresencial.

Ademais, seguirán impulsando os seus tres espazos de emprendedores de Pontevedra, Marín e Vilagarcía e apostarán polos eventos de networking, os que mellores resultados están a reportarlle.