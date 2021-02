Galicia suspende as novas plantacións de eucalipto para diversificar os seus montes

Ata novo aviso non se poderán crear novas plantación de eucalipto en Galicia. Só estará permitido repoñelos nas zonas que xa estaban autorizadas. Así o anunciou este xoves o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

Esta é unha das medidas que se recolle nun informe da Consellería do Medio Rural sobre a diversificación do monte galego.

O goberno galego considera que a superficie de eucaliptal non debería seguir aumentando, polo que consideran que se deben establecer criterios técnicos para regular a súa ocupación.

A este respecto avanzan mesmo que é preciso establecer medidas para a redución da actual superficie nunhas 20.000 hectáreas nos próximos vinte anos. Isto non repercutiría na produción, explica o informe, se se mellora a súa silvicultura nas zonas nas que están xa plantados.

O carácter temporal desta medida, segundo Núñez Feijóo, fundaméntase na necesidade de obter información precisa do monte galego e de elaborar plans estratéxicos para impulsar as masas de coníferas, soutos e outras frondosas.

Esta regulación das novas plantacións busca consolidar un monte "diverso e ordenado", mellorar a eficiencia na xestión e asegurar a demanda de madeira para o sector forestal ou frear a "tendencia de desequilibrio" das especies forestais ante o avance do eucalipto.

Anticiparse aos lumes forestais, fomentar a substitución dos eucaliptos por outras árbores autóctonas ou limitar a súa presenza nas marxes das canles fluviais son outros dos obxectivos das medidas que está a estudar a Xunta de Galicia.

Ao tempo que se regula o eucalipto, o executivo autonómico quere potenciar outras especies, cun plan específico para o piñeiro e outro para o castiñeiro e para o resto das frondosas, a través de plans estratéxicos específicos para cada unha destas especies.

Outro dos obxectivos de esta reordenación do monte será a valorización de produtos forestais como as resinas, as cortizas, os piñóns, as castañas, os cogomelos ou o aproveitamento pastoril en terreos forestais desarborados.