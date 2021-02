Un marinense de 78 anos cae desde un quinto piso ao tratar de acceder á súa casa pola xanela

Un home de 78 anos precipitouse ao baleiro desde un quito piso este mércores na barriada A Nosa Señora do Mar, no barrio marinense de San Pedro. O suceso produciuse ao redor das 16 horas cando o home trataba de acceder ao interior do seu domicilio a través dunha xanela, revelan desde a Policía Nacional.

Ao lugar do accidente acudiron efectivos do 061 e unha patrulla da Policía Nacional e da Local. Cando chegaron ao lugar, a vítima atopábase no chan, en posición de seguridade despois de ser socorrido polos veciños.

Testemuñas do ocorrido explican que o ancián vive só e é habitual que, cando sae, esquézase as chaves no seu piso. De feito, non é a primeira vez que o home pide aos seus veciños que lle deixen entrar ás súas casas para volver ao seu fogar a través das xanelas contiguas valéndose dunha corda que xa ten preparada para agarrarse e completar esta arriscada manobra. Con todo, descoñécese se esta vez fixo uso da mesma.

O accidentado atópase ingresado no hospital Montecelo. O seu estado de saúde é grave e presenta politraumatismos nas extremidades inferiores e na cabeza.