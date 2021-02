O punto verde de Monte do Cabalo, en Vilaboa, absorbe ao ano 750 toneladas de residuos orgánicos

O Punto Verde de Monte do Cabalo, en Vilaboa, está a posicionarse como unha referencia provincial na xestión dos residuos vexetais. Nas instalacións cedidas pola Comunidade de Montes de Santa Cristina, procesáronse o ano pasado 3.000 metros cúbicos de restos leñosos e 900 de herbáceos que se converteron en compost e estructurante.

Esta instalación supón unha alternativa idónea para depositar os restos vexetais e elimina a necesidade de realizar queimas agrícolas, co risco que iso supón sobre todo nos meses de verán.

Estes restos procedentes de podas, céspedes ou xardinería se trituran para obter un material útil para a compostaxe dos restos orgánicos. Actualmente, a planta de Vilaboa ten capacidade para xestionar 750 toneladas anuais deste tipo de residuos. O alcalde César Poza cinfra en máis de 57.000 euros o aforro anual na factura a Sogama como consecuencia da implantación deste sistema de xestión.

O punto verde de Monte Cabalo está a desenvolver tamén un proxecto innovador centrado na compostaxe de algas, para o que contan coa colaboración da Confraría de Pescadores Pedra dá Oliveira, a Comunidade de Montes de Santa Cristina, a Universidade de Vigo e a Asociación de Viticultores de Vilaboa. Con isto, o residuo procedente da limpeza e mantemento dos bancos marisqueiros convértese agora nun valioso recurso.

Pola súa banda, o Concello está a levar a cabo agora unha reforma das instalacións de Monte do Cabalo para reforzar o seu valor educativo. Esta iniciativa sitúa ao Concello de Vilaboa como pioneiro na adopción de medidas dirixidas a cumprir a directiva europea de Residuos que recolle que os estados membros da Unión garantirán, antes do 31 de decembro do 2023, a recogda por separado dos residuos orgánicos ou a súa reciclaxe en orixe.