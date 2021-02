O PSOE esixe á Xunta que recupere os servizos suprimidos na escola unitaria de Verducido e no colexio Barcelos

A parlamentaria socialista Paloma Castro vén de presentar unha serie de iniciativas parlamentarias para reclamarlle á Xunta que recupere os servizos suprimidos na escola unitaria de Verducido e no CEIP Barcelos de Pontevedra de cara ao curso 20/21.

Castro lembra en primeiro lugar que a Xunta pechou no curso pasado unha das aulas de infantil e neste curso suprimiu a unidade de Primaria da escola de Verducido, o que suscitou unha sentenza xudicial en contra.

Advirte o PSdeG que xa que a sentenza chegou cando xa pasaran 3 meses de curso, as familias optaron por continuar o curso nunha parroquia veciña, a onde lles mandara a Consellería de Educación. Sen embargo, sinala que a sentenza xudicial segue vixente e obriga ao goberno galego a abrir a aula e dotar ao centro dos medios necesarios para que os nenos poidan recibir Educación Primaria nesta escola rural no próximo curso.

Explica Paloma Castro que "toda a escola viviu esta situación como unha arbitrariedade, incluso os alumnos de infantil, que se viron privados de irmás, amigos e compañeiros de forma inxusta".

BARCELOS

Ademais, presentou unha serie de iniciativas parlamentarias para reclamarlle á Xunta que restableza a segunda aula de Educación Infantil no CEIP Barcelos, en Pontevedra, para habilitar dous grupos diferentes de cara ao curso 2021/22. Lembra que a Xunta comunicou, no pasado mes de setembro, a supresión dunha aula de 4º curso de Infantil para este curso, xustificando que había 19 alumnos e querían concentralos a todos nunha soa aula.

Finalmente o curso recibiu 4 matrículas adicionais, co que na actualidade hai 23 alumnos matriculados en 4º de Infantil compartindo aula.

O Grupo Socialista reclámalle á Xunta que, de cara á planificación do próximo curso, volva dividir este curso en dúas aulas con dous profesores, xa que "o colexio conta con instalacións amplas e suficientes para desenvolver as actividades de forma axeitada". Esta medida resulta "moito máis beneficiosa non só para garantir a distancia sanitaria e a seguridade, senón que mellora a calidade da ensinanza ao diminuír a ratio de alumnos e alumnas por profesor".