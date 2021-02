Colexios e institutos públicos rivalizan para captar alumnado

Durante os meses de xaneiro e febreiro os centros educativos galegos están en período de reserva de prazas para as futuras matriculacións. Do día 1 ao 20 de marzo é a presentación da solicitude de admisión para o alumnado que se escolariza por primeira vez ou que quere cambiar voluntariamente de centro.

Nun momento no que a natalidade vai reducíndose ano tras ano, a falta de alumnado obriga aos colexios e institutos a deseñar estratexias non só para captar a novos alumnos senón mesmo para reter aos que xa teñen.

Ao longo destas semanas proliferan as xornadas de portas abertas coas que tentan convencer aos pais das bondades do centro. Aínda que as circunstancias derivadas da pandemia impuxeron o formato de visitas individuais das familias.

Entre as distintas campañas deseñadas polos colexios para "recrutar" a novo alumnado chama a atención a do CEIP de Ponte Sampaio na que son os propios estudantes quen informa aos pais das características do centro para que así teñan elementos de xuízo suficientes para coñecer o colexio antes de matricular aos seus fillos.