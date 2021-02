Trinta novas rúas súmanse ao Plan Composta para completar a 'Pontevedra compacta'

Rúas do Plan Composta (sombreadas en azul) © Concello de Pontevedra

A gran acollida que tivo o programa de compostaxe domiciliaria, o coñecido como Plan Composta, levou ao goberno municipal a ampliar substancialmente o seu ámbito de actuación. Outras trinta rúas da cidade sumaranse a este sistema de tratamento dos biorresiduos.

O edil responsable da xestión dos residuos, Raimundo González, explicou que coa incorporación destas novas zonas urbanas practicamente completarase toda a 'Pontevedra compacta', é dicir, a améndoa central da cidade.

Ata o de agora, segundo datos da empresa Ferrovial Servicios, depositáronse nos contedores marróns máis de 300 toneladas de biorresiduos, o que demostra, segundo o concelleiro do BNG, o "excelente comportamento ambiental" dos pontevedreses.

Ao Plan Composta, que xa estaba activo nunhas corenta rúas de Pontevedra, sumarase toda a zona comprendida entre Arcebispo Malvar, Echegaray e a Avenida de Uruguai, Rosalía de Castro e contiguas ata Manuel del Palacio ou o ámbito da Avenida de Vigo.

Nestas zonas, o servizo comezará a prestarse o próximo 8 de marzo. Días antes colocaranse os vinte novos contedores marróns para a recollida dos residuos orgánicos. Ademais, arrancará a campaña de información e entrega dos cubos para os domicilios.

A falta de "axustes" que se poidan facer nun futuro, este programa xa non sufriría moitos cambios. Por agora, queda fóra a zona do Campo da Torre, o ámbito de Tafisa ou a praza de Barcelos. Neles estúdase a posibilidade de instalar composteiros comunitarios. No caso contrario, incorporaríanse a este sistema.

O resto da cidade está cuberto con estes módulos colectivos. Hai 28 nestes momentos e, segundo González, o Concello planea instalar oito máis. A "terceira pata" deste sistema son os 3.000 composteiros individuais que xa se repartiron nas parroquias do rural.

O sistema integral de compostaxe en Pontevedra, engadiu o responsable municipal, colleu " velocidade de cruceiro", a pesar das trabas que sufriu pola actual situación sanitaria. A súa implantación "vaise a acelerar máis", asegurou, cando todo se normalice.