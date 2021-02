RADIO.- Máis que oito apelidos cataláns... en Galicia

Ravella, Alfageme, Torrón, Durán, Tapias, Barreras, Massó, Portanet, Escofet, Puig, Domenech, Nonell, Buhígas, Jover, Paratcha, Curbera, de Haz... máis que oito apelidos cataláns que chegaron a Galicia no século XVIII. Que buscaba aquela migración catalá nas rías galegas? é unha das cuestións que expomos ao invitado do 'Cara a cara', Joel Cava, técnico de comunicación, catalán e afincado en Galicia actualmente.

É, xunto a outros paisanos, o promotor do Casal Català de Galicia; que por agora aínda non ten unha sede física, pero en cuxo obxectivo están a traballar. A intención da iniciativa, xurdida o pasado decembro, é ofrecer un espazo de reunión para os máis de 15.000 cataláns que actualmente viven e traballan en Galicia "e tamén acercanos aos galegos que queiran coñecer mellor Cataluña" expón en PontevedraViva Radio.

Buenaventura Marcó del Pont foi pioneiro e responsable da chegada de decenas de miles de cataláns que se asentaron en Vigo, nas Rías Baixas e Rías Altas, desde mediados do século XVIII ata comezos do XIX. Unha historia non exenta de resquemores, pero tamén de intercambios artesanais, emprendementos empresariais e vínculos matrimoniais que chegan ata a actualidade.

A industria conserveira ou a naval son testemuño desta historia na que conflúen ambas Comunidades. Pegadas mutuas que poden atoparse noutras tradicións como as Monas de Pascua, costume mediterránea con evidente reflexo nesta Galicia atlántica; ou nese doce de entroido tan galego como as orellas que tamén se consomen en Cataluña co nome de ' orelletes', no mes de marzo.