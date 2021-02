Tres anos de cárcere e sete de inhabilitación para un médico que pedía cartos a cambio de expedir certificados de defunción

A sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra, que preside a maxistrada Nélida Cid, condenou, de acordo co veredicto emitido polo Tribunal do Xurado, a tres anos de cárcere ao doutor J.R.R.D., médico de familia do Servizo Galego de Saúde, por solicitar diñeiro como contraprestación á emisión de certificados de defunción.

Nesta condena tamén se contemplan sete anos de inhabilitación para exercer o seu traballo de médico ou para un cargo público relacionado co exercicio da medicina. O Tribunal do Xurado considerara ao acusado culpable dun delito continuado de suborno. Durante a vista oral demostrouse que entre 2016 e 2018 realizou estas prácticas cando exercía nun Centro de Atención Primaria do Sergas.

Nélida Cid destaca na sentenza que está fóra de toda dúbida que os certificados de defunción son gratuítos. Destaca que as testemuñas dos empregados das funerarias son "absolutamente contundentes, persistentes e cribles", do mesmo xeito que os familiares dos falecidos, ao narrar os feitos sobre a solicitude de pago por parte do doutor.