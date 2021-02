Caldas amplía ata os 100.000 euros as axudas directas aos seus hostaleiros

Ata 100.000 euros en axudas directas vai a destinar o goberno municipal de Caldas para apoiar os sectores máis afectados pola crise creada pola covid-19, principalmente os hostaleiros que tiveron que pechar polas restricións.

A esta liña de axudas, Caldas destinará máis do 1% do orzamento municipal, uns 72.000 euros, aos que se sumarán os máis de 28.000 euros que aportará a Deputación de Pontevedra dentro do seu propio plan de rescate, que xestionarán os concellos.

Estas axudas, segundo traslada o goberno, vanse a incluír no orzamento municipal para 2021, que se prevé aprobar no pleno de marzo.

A maiores, o executivo local ten previsto reforzar as partidas destinadas á promoción turística e comercial de Caldas. A elas vai a destinar uns 100.000 euros para reactivar a economía local.

Para isto, o Concello está a estudiar coa Asociación de Hostalería de Caldas a renovación do convenio de colaboración para apoiar as súas actividades, como tamén farán coa Asociación Centro Comercial Aberto.

O alcalde, Juan Manuel Rey, lamenta que a Xunta de Galicia non destine máis recursos ás axudas a este sector, "como era a súa obriga" tras ordenar os peches de determinadas actividades e negocios e contar coas transferencias do goberno central.