Denuncian unha situación "caótica" en Montecelo coas vacinas aos profesores

Vacinación contra a covid-19 a profesores da área sanitaria de Pontevedra © Servizo Galego de Saúde Vacinación contra a covid-19 a profesores da área sanitaria de Pontevedra © Servizo Galego de Saúde

A primeira xornada de vacinación aos profesores da área sanitaria, que se adiantou un día cunha fase piloto, xerou numerosas críticas por unha mala planificación.

Ata tres horas tiveron que esperar algúns docentes para poder vacinarse. Estaban citados desde as oito da mañá e as doses non empezaron a inocularse ata as once.

Afectados relatan a PontevedraViva que, ademais do atraso e o tempo que perderon en Montecelo, o espazo no que tiveron que esperar "non era seguro". As colas daban a volta á entrada do hospital "sen que ninguén controlase as distancias de seguridade".

Nalgúns casos o profesorado que estaba citado "estabamos aglomerados nun corredor pechado e sen ventilación", engaden, e ninguén lles informaba do que estaba a suceder.

"Os pacientes pasaban polo medio das colas e os celadores con xente en cadeira de rodas tamén", explican docentes a este xornal. Mesmo persoas víanse obrigadas a apartar a cola para poder acceder aos ascensores ou pedir cita no servizo de atención ao paciente.

Numerosos docentes denunciaron que "estabamos no medio de todo", que foi o lugar "onde nos colocaron" e insisten en que "ten que haber outros recintos máis seguros para facelo", sobre todo cando a este proceso de vacinación está convocada tanta xente.

O xerente da área sanitaria, José Ramón Gómez, recoñeceu un "pequeno fallo" na organización deste proceso de vacinación, xa as doses de AstraZeneca que ían ser empregadas "non chegaron" e houbo que pedir un novo envío a Santiago.

Así, persoas que estaban citadas para as nove da mañá tiveron que esperar unhas dúas horas para vacinarse, pero segundo o responsable sanitario, "non houbo ningún outro problema".

O BNG ESIXE QUE NON SE REPITA

Ás críticas dos profesores sumouse o BNG que, a través do seu portavoz en Educación, Manu Lourenzo, lamentou que os docentes estivesen "amoreados" en Montecelo durante horas e que o mecanismo de vacinación os mesture "sen ningún tipo de criterio".

Lourenzo asegura que as autoridades educativas galegas "non están á altura das circunstancias" e esixe que se solucionen estes problemas para garantir a saúde dos profesores que sexan chamados para vacinarse.