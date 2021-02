A Deputación anuncia "unha extensa xeira de accións que farán de marzo o mes da igualdade"

A presidenta da Deputación, Carmela Silva, presenta a programación do 8M © PontevedraViva Performance "Palabras como Gacelas" a cargo de Miriam Ferradáns © PontevedraViva Gráfica que acompañará ás reivindicacións do 8M por parte da Deputación © PontevedraViva

A presidenta de Deputación de Pontevedra, Carmela Silva presentaba este martes a programación que o organismo provincial levará a cabo ao redor da data do 8 de marzo, o Día Internacional das Mulleres. "Durante este mes de marzo imos facer unha extensa xeira de accións que farán do mes de marzo o mes da igualdade e da reclamación da Axenda Feminista", manifestaba Silva.

Tomando como base os principios desta Axenda Feminista, Carmela Silva lembraba na presentación dos diferentes actos na sede da Deputación en Pontevedra as materias pendentes en canto á reivindicación da igualdade de oportunidades para as mulleres e que serán o centro da ampla serie de reivindicacións deste próximo 8M "a máis potente que fixemos desde que gobernamos fai cinco anos".

Os eixos nos que se asenta esta Axenda Feminista da Deputación de Pontevedra son: loita contra as violencias machistas, abolición da prostitución, demandar corresponsabilidade nos coidados, non aos ventres de alugueiro, erradicar a hipersexualización e cousificación do corpo das mulleres e das nenas, poñer fin á brecha salarial, ter presenza igualitaria nos ámbitos de poder, visualización das achegas das mulleres e educación en igualdade como eixo transversal.

Durante o acto desenvolveuse a performance "Palabras como Gacelas" a cargo da poetisa bueuense Miriam Ferradáns. Tamén participaron as artistas que desenvolverán accións artísticas con motivo do 8M en Pontevedra e Vigo, Celeste Garrido e Luz Darriba, así como as deseñadoras das máscaras da VI Edición do programa "Mulleres en acción. Violencia Zero", Laura Romero, Lara Lars e Gemma Marqués.

A programación ao redor do Día Internacional das Mulleres terá a súa próxima cita o venres 26 de febreiro durante o Pleno da Deputación, no que Laura Romero lerá un manifesto e proxectarase o vídeo "Coidados", que chama a atención sobre a corresponsabilidade neste ámbito. "O 89% das persoas coidadoras en España son mulleres e elas tamén representan o 95,2% das solicitudes de redución de xornada para coidados, abraiante e intolerable", manifestaba Carmela Silva.

A presidenta provincial explicaba que o obxectivo destas actividades é poñer o foco na necesidade de dar visibilidade á presenza maioritaria das mulleres na maioría dos ámbitos profesionais pero que, con todo, cando se trata de postos de dirección, o acceso das mulleres segue a ser ínfimo.

Programación de "Reivindicando a nosa Axenda - 8M Emerxencia feminista" da Deputación de Pontevedra: