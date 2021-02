Frea o ritmo de contaxios na área sanitaria

A Consellería de Sanidade informa que este martes 23 de febreiro na área sanitaria de Pontevedra-O Salnés hai 1.036 casos activos de covid-19. Isto supón un descenso de 42 menos que onte luns. O ritmo de contaxios freouse e o SERGAS tan só notifica o de 17 persoas aínda que nas últimas 24 horas só se fixeron 347 probas PCR.

Mantéñense 62 pacientes infectados de coronavirus ingresados en planta de hospitalización.

Concretamente hai 56 persoas no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, 1 no QuirónSalud Miguel Domínguez e 5 no Hospital do Salnés.

A Unidade de Coidados Intensivos (UCI) de Montecelo segue ocupada con 17 pacientes en estado crítico.

Así mesmo, permanecen 957 casos de covid-19 evolucionando nos seus respectivos domicilios.

Desde o inicio do plan de continxencia da pandemia curáronse 10.964 pacientes. Son 58 perosnas máis que no día de onte.

Faleceron por este virus na área sanitaria 147 pacientes. O último, en Montecelo, un home de 56 anos, que non presentaba patoloxías previas.

En canto a realización de PCR’ s xa son 161.219 as efectuadas desde o inicio da pandemia na área sanitaria de Pontevedra-O Salnés.