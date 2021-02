Solicitan a vacinación simultánea de todo o persoal do cárcere da Lama

As seccións sindicais de ACAIP-UXT e CCOO no centro penal da Lama solicitan á Consellería de Sanidade que se proceda a vacinar simultaneamente á totalidade do persoal.

Segundo a estratexia de vacinación referendada o día 10 de febreiro polo Consello Interterritorial de Saúde prevese a utilización da vacina AstraZeneca para os traballadores penais menores de 55 anos, quedando para máis adiante a vacinación dos traballadores maiores de 55 anos.

Actualmente o persoal da Lama está formada por 208 traballadores maiores de 55 anos dun total de 486 traballadores penais.

Os sindicatos advirten que, de seguir o protocolo establecido polo Ministerio de Sanidade, o 43% dos traballadores non deberían de recibir a vacina de AstraZeneca xa que superan a idade recomendada polo Ministerio de Sanidade para a administración ddesta vacina.

Desde ACAIP-UXT e CCOO sinalan que "é importante para reducir o risco dun gromo no Centro Penal que a vacinación se produza simultaneamente a todo o persoal, ao tratarse dun centro pechado cunha interacción constante entre internos e funcionarios".

Ademais, engaden, "moitos destes internos padecen patoloxías graves e serían máis vulnerables ás consecuencias dun contaxio de Covid19".

Igualmente, recalcan estes sindicatos que "é fundamental protexer á totalidade dun persoal xa mermado en número de efectivos".

Por todo iso as seccións sindicais de ACAIP-UXT e CCOO no centro penal da Lama solicitan á Consellería de Sanidade que se vacine coas vacinas de Pfizer ou Moderna aos traballadores maiores de 55 anos simultaneamente aos traballadores de menor idade.