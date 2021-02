Os cribados en farmacias detectan 39 positivos por covid-19 en dúas semanas

Ata 39 persoas deron positivo por covid-19 nos cribados que, desde hai doce días, realízanse nas farmacias da provincia de Pontevedra. Todas elas eran portadoras asintomáticas do virus, segundo o balance que fixeron os responsables deste proceso.

Polas 381 farmacias que participan neste programa preventivo han pasado por agora unhas 25.657 persoas. Das mostras xa analizadas polo laboratorio de Microbioloxía da área sanitaria de Vigo, deron positivo 20.153, o que se traduce nun 0,19% de positividade.

Por áreas, 27 positivos rexistráronse entre as 11.426 mostras recollidas en Vigo e 11 entre os 9.671 participantes en Pontevedra.

A eles súmase un paciente que pertence ao área sanitaria de Santiago de Compostela e que se detectou entre as 1.445 mostras que se presentaron nas farmacias do municipio da provincia que dependen sanitariamente da capital galega.

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, cualificou de "exitosa" a experiencia co Colexio de Farmacéuticos de Pontevedra e confía en que este plan de cribado poida estenderse ao resto das provincias galegas.

Pola súa banda, a presidenta do Colexio de Farmacéuticos de Pontevedra, Alba Soutelo, puxo en valor o traballo dos farmacéuticos que participan voluntariamente no programa, así como o bo funcionamento da distribución farmacéutica e a súa implicación neste proxecto, repartindo os tubos e recollendo as mostras.

"O balance é moi positivo e nuns poucos días cortáronse 39 cadeas de transmisión", destacou Soutelo, que defende "o moito" que a rede de farmacias pode achegar ao sistema sanitario "pola súa accesibilidade e proximidade" e pola formación dos profesionais sanitarios que exercen nela.

Este cribado, conclúe, "está a demostralo".