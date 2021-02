Os maiores de 80 empezan a inmunizarse: "Vacunarse es imprescindible, ya no por uno, sino por los demás"

Luis López asiste á primeira xornada de vacinación a maiores de 80 anos no ambulatorio Virgen Peregrina © Mónica Patxot Primeira xornada de vacinación a maiores de 80 anos no ambulatorio Virgen Peregrina © Mónica Patxot Primeira xornada de vacinación a maiores de 80 anos no ambulatorio Virgen Peregrina © Sergas Centros onde se realizará a vacinación ©

José Ramón Jiménez Cimadevilla, alias Sicho, ten 82 anos e desde este luns xa ten a primeira dose da vacina contra a covid-19. Vacinouse no centro de saúde Virxe Peregrina pouco antes de mediodía e, nada máis facelo, mostrou a súa satisfacción tanto por poder empezar o proceso de vacinación como pola atención recibida.

"Es fantástico, la gente es encantadora, no tengo más que decir que todo muy bien", sinalou aos medios de comunicación que esperaban ás portas do centro de saúde con motivo da primeira xornada de vacinación aos maiores de 80 anos da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés. Segundo explicou, estaba "esperando con ganas" este momento, "para poder salir y tener un poco de tranquilidad".

Xa iniciado o seu proceso de inmunización (en marzo recibirá a segunda dose), insistiu na importancia de que toda a poboación vacínese. "Es imprescindible, ya no por uno, sino por los demás", indicou, para insistir "hombre sí que hay que vacunarse, hombre".

A primeira paciente de máis de 80 anos da área sanitaria en vacinarse sen estar nunha residencia foi Eva Jiménez, unha veciña de Pontevedra 88 anos citada ás 9 da mañá. A partir de aí, en intervalos de 7-8 minutos foron pasando durante toda a mañá 95 persoas. Estaban citados 96 -cifra diaria a partir de agora-, pero uno non puido acudir porque o domingo sufriu unha pequena caída.

Entre as persoas que acudiron estaba Eduardo Jáudenes, que con 91 anos acudiu acompañado dun familiar e mostrouse partidario de vacinarse, un proceso no que desde este luns están inmersas toda a poboación de Galicia nacida en 1941 ou antes. "Si se suaviza la situación, si" é importante facelo, sinala, mentres que o seu acompañante insistiu en que este proceso é "una tranqulidad, para él y para nosotros".

Tal e como sinalaron a xefa de Atención Primaria do Virxe Peregrina, Coro Sánchez, e a coordinadora de enfermería e vacinación, Felisa García, toda a poboación citada "viene encantada de la vida a vacunarse", pois "es una vacuna muy deseada".

Claro exemplo é Francisco, de 81 anos, que levaba días preguntando cando lle tocaba. "Desde que salió que a partir de los 80 se iba a vacunar, ya me estaba preguntando", explicou Vanesa, a familiar que o acompañou e que, dado que traballa nun supermercado, vive "con miedo" a contaxialo.

A primeira xornada transcorreu sen incidentes e, segundo Coro Sánchez e Felisa García, ningún dos primeiros pacientes tivo reacción. Ademais, toda a poboación mostrouse " agradecidísima" e non trasladaron ningunha dúbida. Confírmao Angelina, que di un "por fin" tras saír do centro de saúde e asegura que "nunca tuve dudas" de vacinarse e facer é "muy importante.

Aos seus 88 anos, Pura está agradecida por recibir a primeira dose, pois "é unha seguridade" e permitirá aos poucos recuperar a normalidade na súa vida diaria, xa que " non vexo nin vos netos nin nada". O día 15 de marzo está citada para recibir a segunda dose "si Dios quiere".

O delegado da Xunta de Galicia en Pontevedra, Luís López, desprazouse este luns ata a Virxe Peregrina para asistir a esta primeira xornada de vacinación, na que se chegará a 22.000 pacientes de Pontevedra durante as próximas 10 semanas, e explicou que as previsións do Goberno galego son que "cara á primeira semana de maio as persoas maiores de 80 recibiran esa segunda dose e aí acadarían esa inmunidade".

De todos os xeitos, admitiu que os prazos non poden confirmarse ao 100% porque o calendario "estará condicionado" pola cantidade de vacinas recibidas desde o Ministerio de Sanidade e aproveitou para facer un chamamento ao Goberno de España "para que o reparto fose máis equitativo de acordo cos datos da poboación que temos en Galicia".

Así, insistiu en que na comunidade está o 8% da poboación maior de 80 anos de España e, con todo, só recibirán o 5% das vacinas distribuídas.

Luís López tamén quixo facer un chamamento á "tranquilidade" da poboación asegurando que a vacina chegará a todos os maiores de 80 anos e asegurou que existe un protocolo segundo o cal aquelas persoas que non poidan desprazarse ao punto de vacinación asignado recibirán a súa vacina no seu centro de saúde ou no seu propio domicilio.

Respecto diso, Coro Sánchez explicou que nesta primeira fase está a citarse aos pacientes que se poden desprazar ata os 15 puntos de vacinación fixados, pero nunha seguinte fase chegarase a toda a poboación, sempre tendo en conta as dificultades de loxística asociadas á vacina contra a covid-19.

O centro de saúde Virxe Peregrina vacinará a toda a poboación que ten este centro como referencia e tamén aos do consultorio de Ponte Sampaio. Só no seu centro teñen 35.000 pacientes, dos que o 20%, 9.000, teñen máis de 65 anos. A metade deles, 4.000, teñen máis de 75 anos.