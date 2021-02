Unha exposición na rúa amosa a historia do barrio de Loureiro Crespo a través do comercio

Exposición 'Eu son Loureiro' © Concello de Pontevedra

Promover o comercio local durante as obras na rúa Loureiro Crespo. Ese é o obxectivo da nova fase da campaña 'Eu son Loureiro', posta en marcha desde a concellaría de Obras Urbanas xestionada por Demetrio Gómez.

Neste caso, a acción consistirá na instalación dunha exposición nos escaparates dos comercios da contorna para dar a coñecer a historia do barrio. Está formada por cartaces instalados nas cristaleiras dos comercios da rúa e fai un percorrido pola historia recuperando a biografía de diferentes persoeiros, lugares e negocios emblemáticos xa desaparecidos, a importancia da actividade deportiva vinculada ao Campo do Progreso e a evolución urbana do barrio.

Esta mostra tamén fai un recorrido por establecementos xa desaparecidos, como a fábrica de gaseosas El Ama, que foi unha das cinco marcas de gaseosa que existían en Pontevedra ao redor de 1948.

O solar que acollía esta fábrica de gaseosas deu paso, a finais da década de 1970, á mítica discoteca Eqqus. Á súa inauguración asistiron 3.500 persoas entre os que estaban o comentarista deportivo José María García e o futbolista do Real Madrid, Amancio Amaro Varela, que coincidiran co Trío Acuario no avión que os traía desde Madrid para participar na festa inaugural.

Pola súa banda, o Campo Progreso, situado entre as rúas Joaquín Costa, Cobián Areal, a estrada de Ourense e o final da rúa Progreso, ocupa boa parte da exposición por acoller un importante número de acontecementos culturais e deportivos ao aire libre. Tamén foi escenario da visita do 'Grandioso Circo Carl Hagenbeck' no ano 1934, que chegou á estación de Campolongo e atravesou a cidade nunha gran caravana arrastrada por elefantes.

A mostra complétase cun panel sobre os fielatos (establecementos nos accesos das cidades nos que se cobraban impostos ás persoas que traían mercadorías para vender); un panel sobre Ernesto Caballero, que dirixiu a fábrica da luz, o laboratorio municipal e a estación metereolóxica; e unha selección de fotografías da década dos 70 ata a actualidade.

Os cartaces poderán verse en A Devesa, Engel & Volkers, Tendencias Floristas, Chilindres, Farmacia Pontus Veteris, Hipercor, Administración de Loterías número 7, Qka Muebles, Carlos Conde Peluquería, Tobico Zapaterías, Comercial MC, A Ferrolana Alimentación, Librería Luna Nueva, Aquelarre, O Remendeiro, Peluquería Nardie e Peluquería LowCost.