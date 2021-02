Aproban o Orzamento municipal para 2021 por 80.734.300 euros, cifra máis alta da historia de Pontevedra

O Orzamento municipal para 2021, aprobado este venres, ascende a un total de 80.734.300 euros. Trátase da cifra máis alta da historia do Concello de Pontevedra, e completarase no mes de abril cando se incorporen as remanentes das contas do 2020. Estas últimas superarán os 20 millónes de euros, segundo adiantou o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores.

Este orzamento é a primeira fase do Plan SUPERA, conformado polo Orzamento xeral de máis de 80 millóns; na segunda fase incorporarán os 20 millóns prodecedentes das contas do 2020; e na terceira estarán os fondos europeos de reconstrución.

Nesta liña, o Goberno Local non quere deixar atrás os 58 millóns de euros que xera o contrato da auga e que están destinados, fundamentalmente, a mellorar as redes de saneamento e abastecemento do rural pontevedrés. O alcalde adiantou que esta inversión "é catro veces maior á media dos últimos anos. É un esforzo moi grande que xerará arredor de 2.000 postos de traballo".

Así mesmo, os ingresos do Orzamento 2021 serán incrementados en 1.328.000 euros, e manteñen por sétimo ano consecutivo as taxas e os impostos conxelados, sen incremento do IPC. Este incremento débese, segundo o Concello, o aumento da actividade económica, da poboación e polo traballo feito actualizando os censos coa idea de buscar a equidade fiscal.

Tamén contemplan un incremento do gasto corrente, sobre todo, coa incorporación do Pazo da Cultura ao organigrama municipal, e polos gastos derivados da covid. Estos últimos superan o millón e medio de euros en limpezas de parques e xardíns, de centros de ensino, de dependencias municipais, do espazo público, da merca de EPIS para o persoal, da atención domiciliara ás persoas, a reforma de dependencias municipais, etc.

Pola súa banda, nos case 13 millóns de euros de investimento están incluídos proxectos de accesibilidade rural e urbana, actuacións no Centro Sur, o proxecto de Mollavao, investimentos en xardíns e zonas verdes, ou as axudas SUPERA, financiadas neste primeira fase do Orzamento cun millón de euros para a actividade económica (600.000 euros) e ás familias (400.000 euros). O capítulo de persoal incorpora o incremento do 0,9% que fixan os Orzamentos Xerais do Estado.