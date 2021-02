Podemos nomea a Bárbara García como a súa nova portavoz provincial en Pontevedra

Bárbara García, nun acto electoral das eleccións municipais de 2019 © Podemos-EU, Son en Común Bárbara García, portavoz provincial de Podemos en Pontevedra © Podemos

Os círculos de Podemos na provincia de Pontevedra elixiron aos novos membros do Consello Cidadán Provincial.

Seguindo co proceso de reformulación e reconstitución territorial do partido, Bárbara García foi elixida por unanimidade como nova portavoz do círculo de Pontevedra.

Os obxectivos da nova executiva pasan por coordinar todos os círculos da provincia, que están presentes en Marín, Nigrán, Salceda, A Cañiza, Salvaterra e Mos.

A nova portavoz está convencida de que Podemos "só medrará desde as bases" e promete traballo diario para que a organización dispoña das ferramentas necesarias para "loitar polo ben común".