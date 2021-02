Criterio común dos xulgados de Pontevedra: multas por desobediencia no primeiro estado de alarma, anuladas

Os cidadáns non poden ser multados por desobediencia á autoridade se, debido ás restricións pola covid-19, estes marchan para casa cando llo require un axente de policía. E iso, aínda que incumprise as normas fixadas polos responsables sanitarios.

Así o determinan os cinco xulgados do contencioso-administrativo, os dous de Vigo e os tres de Pontevedra. Este criterio queda fixado despois de que o último destes tribunais, o número 2 de Pontevedra, anulase unha multa imposta durante o primeiro estado de alarma.

En concreto, a sentenza deste xulgado pontevedrés resolveu anular unha multa de 600 euros que as autoridades impuxeron os catro menores que estaban a xogar ao fútbol fronte á igrexa de Simes, no municipio de Meaño, o 6 de abril de 2020.

Anúlaa polas mesmas razóns formais que o facían, en casos anteriores, os outros catro xulgados do contencioso-administrativo que hai na provincia. Rexeita que se poida imputar desobediencia á autoridade aos infractores se estes non se resisten.

No seu fallo, o maxistrado do xulgado do contencioso número 2 de Pontevedra apunta que, en todo caso, habería un incumprimento da lei xeral de saúde pública -ao estar decretado un confinamento domicilio que se respectou-, pero as multas impuxéronse por desobediencia.

A sentenza conclúe que neste caso "non consta" que as persoas multadas desobedeceran "orde algunha" da autoridade ou que se resistiron ás instrucións dos axentes que lles sancionaron.

Aínda que considera "obvio" que se incumpriron as restricións de mobilidade que "vinculaban a todos os que se atopaban en España", o xuíz apunta que "non existe a desobediencia ou resistencia á orde", deixando sen efecto a sanción para o mozo que recorreu a multa.

As costas deste proceso xudicial, ademais, impóñenselle á demandada, neste caso a Subdelegación do Goberno de Pontevedra, que foi quen emitiu a resolución sancionadora.