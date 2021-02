Adiantarase este ano o final do inverno ante a aparición da flor Primavera?

A Primula acaulis é unha das primeiras flores que aparecen no inverno, anunciando así o comezo da primavera. Xa o seu nome o indica debido a que provén da expresión latina 'prima rosa', primeira rosa.

Esta planta tamén é coñecida polo nome de Primavera, Flor de San José ou Cáncaro en galego. Destaca por ter unha gran follaxe, ser de crecemento baixo e polas súas preciosas flores de cinco pétalos cun aroma agradable. A cores da flor poden ser moi variadas: amarelas, vermellas e brancas, entre outras.

Segundo a asociación Vaipolorio esta flor apareceu nestos días no paseo do, cousa que é un acotecemento xa que aínda falta máis dun mes para o. Aínda que non é a primeira vez que pasa isto, xa que outros anos a teñen visto incluso polo Nadal.