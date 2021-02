O BNG levará ao Parlamento Galego as demandas do Clube Mariño "A Reiboa"

Reunión do BNG e o Clube Mariño A Reiboa © BNG

O BNG, a través do deputado Luís Bará, levará as demandas do Clube Mariño "A Reiboa" ao Parlamento Galego, "para que poida continuar co seu grande labor na conservación e promoción deste grande patrimonio vencellado á tradición mariñeira de Combarro".

Este xoves o Bloque mantivo unha reunión telemática con responsables do Clube Mariño "A Reiboa" para analizar a situación do pantalán de embarcacións tradicionais existente no Peirao da Chousa, en Combarro, despois de que Portos de Galiza procedese a requerir o cobro da taxa X-5, cun custe de 1.500 euros anuais, a pesar de que se trata dun clube que utiliza estes amarres sen ningún tipo de ánimo de lucro.

Dende o ano 2011 o Clube Mariño "A Reiboa" ten recoñecido este pantalán para uso exclusivo de embarcacións tradicionais.

"Dende o BNG queremos salientar a importancia deste espazo pola súa función social e como recoñecemento formal da súa existencia e polo seu valor social e cultural", decararon.

O pleno do Concello de Poio aprobou no mes de xaneiro, por unanimidade, unha moción na que se urxe a Portos a articular medidas que resolvan de xeito definitivo este problema e se recoñeza a singularidade cultural destas embarcacións.