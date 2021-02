Nenuco pandemia: un simpático bebé e unha caixa de cartón gañan o primeiro premio do concurso de disfraces de Meis

Concello de Meis publicou o xoves 18 na súa páxina de os gañadores do Concurso Virtual de Disfraces de Entroido 2021. O xurado proclamou como gañadores de cadansúa categoría valorados do 1 ao 10, os seguintes disfraces: O Entroido está chegando á súa fin, e ona súa páxina de Facebook O xurado proclamou como gañadores de cadansúa categoría valorados do 1 ao 10, os seguintes disfraces:

Na categoría infantil e xuvenil individual, no que se agrupaba toda a rapazada ata os 17 anos, quedaron clasificados 'A tartaruga', nun segundo posto, e 'Nenuco pandemia', unha orixinal idea na que só precisaron dunha caixa e un pouco de inxenio para facerse con 29 puntos e o primeiro premio.

A pandemia non freou ao esforzo e á innovación, e tamén os adultos se animaron a participar, clasificándose 'Feiticeira escura' nun segundo posto, e 'A dama do repolo' no primeiro posto da categoría adulta individual a partir de 18 anos.

O terceiro e derradeiro apartado respondía á categoría familiar, no que era indispensable que só se tratase de membros convivintes. A clasificación foi a seguinte: 'As irmáns capitanas pescanova de Meis', que acadaron un segundo posto cun total de 21 puntos; e 'As Meninas', cun total de 28,5 puntos, e que recrearon tanto ás Meninas como ao propio Velázquez.