A prisión da Lama empeza a inmunizarse: unha sanitaria, primeira funcionaria en vacinarse

O proceso de inmunización contra a covid-19 chega ao centro penitenciario da Lama. Este venres recibirá a primeira dose da vacina a primeira traballadora do penal pontevedrés, unha funcionaria que exerce funcións sanitarias.

Segundo puido saber PontevedraViva, esta sanitaria converterase non só na primeira da Lama en empezar a súa inmunización, senón na primeira funcionaria dunha prisión galega en vacinarse. Tras ela, prevese que a Consellería de Sanidade siga citando a máis traballadores do centro pontevedrés e do resto de Galicia.

A estratexia de vacinación da Xunta de Galicia non introducira ata o de agora aos sanitarios de centros penais, como si ocorreu noutras comunidades autónomas, e os funcionarios de Prisións non aparecían inicialmente nos grupos prioritarios de vacinación fixados polo Ministerio de Sanidade, pero nos últimos días a Comisión de Saúde Pública si incluíu a este colectivo dentro dos sectores con prioridade acordados entre o Ministerio e as comunidades autónomas á hora de recibir a vacina de AstraZeneca e a Universidade de Oxford.

Os funcionarios de Prisións entran no grupo de profesionais estratéxicos, xunto con membros das Forzas Armadas e os Corpos de Seguridade, Bombeiros ou profesores. Dentro destes traballadores esenciais, hai xusto unha semana a área sanitaria de Pontevedra e O Salnés vacinou con AstraZeneca a empregados do Servizo de Axuda non Fogar ( SAF).

A covid-19 chegou de forma tímida ao centro penitenciario da Lama. O primeiro contaxio confirmouse no mes de outubro e, desde entón, segundo os datos aos que tivo acceso este xornal, chegou a 19 funcionarios e 7 internos.

En todo caso, ata o de agora, a loita para evitar os contaxios no interior do centro funcionou, pois non se detectaron brotes no interior da prisión, senón que estas 26 persoas entre internos e funcionarios contaxiáronse no exterior.