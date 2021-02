Os maiores de 80 anos, comezando polos apelidos con H, recibirán a vacina a partir do próximo luns

Quince centros de saúde da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés vanse a converter en puntos de vacinación contra a covid-19. Para acudir a eles xa se comezou a citar ao seguinte segmento de poboación que será inmunizada: os maiores de 80 anos.

Un equipo específico de citación está a chamar aos pacientes, preto duns 22.000 pontevedreses, que recibirán a vacina a partir do luns 22 de febreiro. O chamamento arrancou coas persoas que teñen apelidos que comezan coa letra H.

Esta letra foi elixida por sorteo ante notario na Consellería de Sanidade. A partir dela, seguirase a orde alfabética ata completar a citación de todo este sector de poboación.

Este primeiro contacto cos usuarios realízase telefonicamente por un equipo específico de 10 profesionais administrativos do Servizo Galego de Saúde.

Unha vez fixada a data, as listaxes de usuarios citados estarán a disposición do persoal médico e de enfermaría do seu centro de saúde de orixe, así como do persoal de administración e servizos, que serán os que confirmen as citas diarias, nunha segunda chamada, para axustar a previsión de doses de vacina a dispensar durante cada xornada.

A campaña de vacinación do coronavirus -que levarán a cabo seis equipos específicos, formados por doce profesionais de enfermaría de Atención Primaria- efectuarase a partir do vindeiro luns 22 de febreiro en quince centros de saúde da área sanitaria.

No caso de Pontevedra serán tres os centros de saúde que vacinarán aos maiores de 80 anos.

Será en A Parda, no Virxe Peregrina, onde ademais dos pacientes dese ambulatorio acudirán tamén os pacientes do consultorio de Ponte Sampaio; e no de Lérez, que tamén vacinará á poboación asignada nos centros de saúde de Monte Porreiro, Barro e Campo Lameiro.

Pola súa banda, as vacinas tamén se dispensarán nos centros de saúde de Bueu, O Grove, Baltar -que asumirá vacinacións de usuarios procedentes dos centros de saúde de Vilalonga, Dena e Meaño- e Marín, que vacinará tamén a usuarios do centro de saúde de Seixo.

O centro de saúde de Caldas, xunto cos seus propios pacientes, asumirá as vacinacións de usuarios de Cuntis, Portas e Moraña; e o de San Roque, en Vilagarcía de Arousa, fará o mesmo cos que procedan de Catoira e do consultorio vilagarcián de Vilaxoán.

En Vilanova de Arousa vaise a inmunizar tamén aos pacientes do centro de saúde de Baión, mentres que o de Cambados será referente para vacinar á poboación diana dos centros de saúde de A Illa de Arousa, Ribadumia, Meis e dos seus consultorios de Paradela e San Martiño.

Outro dos centros que vai a vacinar contra a covid-19 será o de Anafáns (Poio), que asumirá ademais as vacinacións dos consultorios de Combarro e de Raxó. O centro de saúde de Vilaboa será o referente para as vacinacións dos consultorios de Arcade e Romariz (Soutomaior).

O centro de saúde de Ponte Caldelas, segundo o Sergas, asumirá as vacinacións de usuarios do centro de saúde de A Lama e o centro de saúde de Cerdedo será tamén referencia para a poboación de máis de 80 anos dos centros de saúde de Soutelo, Forcarei, Carballedo e Tenorio.