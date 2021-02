As protestas pola precariedade laboral dos traballadores de Política Social cumpren 30 semanas

As mobilizacións contra a precariedade laboral no servizo público dependente da Consellería de Política Social alcanza a súa trixésima semana. Os sindicatos Comisións Obreiras e UXT levan todo ese tempo reclamando a resolución dos problemas das interinidades, da falta de persoal e unha mellor coordinación do persoal para combater a pandemia.

A razón que leva aos traballadores de centros de toda Galicia a saír cada xoves ás rúas é que, alegan os sindicatos, desde o ano 2012 a Xunta de Galicia practicou un "brutal" recorte de dereitos regulados no convenio colectivo dos traballadores. Reduciu a relación de postos de traballo amortizando postos que "co tempo demostrouse que eran moi necesarios para facer fronte a situacións como a actual", critican a través dun comunicado.

A interinidade entre o persoal dependente desta Consellería sitúase nunha taxa próxima ao 50 %, aseguran en CC. OO e UXT. Esta situación fai que en moitos centros trabállese con efectivos mínimos, o que produce unha sobresaturación e o aumento dos accidentes de traballo ou baixas por enfermidade laboral. "A Consellería de Política Social é na que máis accidentes de traballo acumula toda a Xunta", sosteñen.

Lamentan que os órganos de persoal deste departamento non foron capaces, case un ano despois do estalido da pandemia, de organizarse de forma homoxénea nos seus centros. "Reina a descoordinación", denuncian os sindicatos.

Tamén fan fincapé nos centros privados intervidos pola Xunta, nos que presta servizo persoal dado de alta baixo os criterios da lista de contratación da Xunta, "que están a prestar servizos nas lamentables condicións das empresas privadas", remarcan.

Por todo iso, UXT e CC. OO seguirán convocando manifestacións todos os xoves co obxectivo de que a conselleira de Política Social, Fabiola García; ou o conselleiro de Facenda e Adminsitración Pública, Valeriano Martínez, tomen cartas no asunto e atendan as peticións dos traballadores destes centros.