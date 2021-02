O cribado de Vilaboa só detectou un positivo por Covid-19

O Servizo Galego de Saúde (SERGAS) detectou un positivo por Covid-19 nos cribados poboacionais con test rápidos de antíxenos efectuados durante as tardes dos pasados luns 15, martes 16 e mércores 17 de febreiro de 2021 no Centro de Atención Primaria de O Toural do Concello de Vilaboa.

A dita iniciativa preventiva o Sergas convocara en pasadas datas, de xeito gradual e vía SMS telefónico, á poboación vilaboense de entre 40 a 79 anos de idade coa súa tarxeta sanitaria activa con asignación no centro de saúde deste concello, colectivo que nesta localidade acada as 2.722 persoas.

Finalmente, achegáronse a efectuar o cribado un total de 1.854 cidadáns, cifra que representa unha porcentaxe do 68,1 por cento da convocatoria voluntaria.

Para levar a cabo este cribado, a administración sanitaria pública galega contou no centro de saúde de O Toural con tres equipos de enfermaría en cada turno, que efectuaron tarefas de control e cumprimento das medidas de seguridade, realización e procesado das mostras nasofarínxeas e información á veciñanza de Vilaboa.