A presión nos hospitais segue a relaxarse, pero a media de novos positivos diarios mantense en 50 na área sanitaria

Un total de 50 novos positivos este xoves, 49 o mércores, 49 o martes, 82 o luns, 61 o domingo... o ritmo de novos pacientes coa covid-19 activa non se detén na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés. Estas cifras, cunha media nos tres últimos días de 50 novos casos, confirman que a terceira onda da pandemia continúa forte, aínda que a boa nova das últimas xornadas chega desde os hospitais, onde os pacientes se van reducindo.

Segundo o último balance diario realizado polo Servizo Galego de Saúde, este xoves 18 de febreiro hai 92 pacientes hospitalizados, catro menos que o mércores. Na última xornada non houbo cambios na situación da unidade de Coidados Críticos do Hospital Montecelo, que se mantén con 15 pacientes coa covid-19, pero si baixaron os casos en planta de hospitalización.

En concreto, hai 77 pacientes con covid-19, catro menos. Deles, 68 están ingresados en planta no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, 5 no Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez de Pontevedra e 4 no Hospital do Salnés.

Outros 1.355 evolucionan en illamento no seu domicilio, de maneira que o total de caso activos este xoves sitúase en 1.447 na área sanitaria, 92 menos que o día anterior.

A maiores, recibiron a alta 142 pacientes, de maneira que xa curaron a enfermidade ata o momento 10.371 persoas en Pontevedra e O Salnés. Outras 142 faleceron vítima da enfermidade.

O balance oficial do Sergas recolle que nas últimas 24 horas realizáronse 946 probas PCR’s, de maneira que ata o momento xa se efectuaron na área sanitaria un total de 158.607.