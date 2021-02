A estación meteorolóxica do colexio Telleiro aporta os seus datos as plataformas Camaramar e Noromet

A meteoroloxía foi obxecto de observación e estudo no CEIP Telleiro durante varios anos a través de dous proxectos: MeteoNoalla e MeteoLanzada. Os datos rexistrados pola estación meteorolóxica do centro permiten aos estudantes coñecer a velocidade do vento, a temperatura, a humidade, a presión atmosférica, o índice ultravioleta e incluso os litros de choiva por metro cadrado.

Trátase dun proxecto didáctico e científico, realizado entre toda a comunidade educativa, que xa alimenta cos seus datos as coñecidas plataformas Camaramar e a Asociación Meteorolóxica Peninsular Noroeste (Noromet). Os valores das métricas recollidas tamén se publican en Weather Underground e WeatherCloud.

En 2019 o concello de Sanxenxo, a ANPA O Telleiro e a dirección de Telleiro asinaron un acordo de colaboración que tiña como obxectivo consolidar e afondar no estudo do medio natural coa colocación dunha cámara web que permitise ver o estado do mar en tempo real da Lanzada e unha boia meteorolóxica.

Dende o verán pasado A Lanzada xa foi observada as 24 horas por unha cámara de alta definición instalada no patio do colexio, xusto ao lado do pavillón. Unha instalación que requiriu a erección dunha columna de formigón para garantir a estabilidade da cámara e evitar vibracións, pero tamén para despregar fibra óptica para conectar a cámara co centro de comunicación do centro educativo.

A instalación da boia meteorolóxica non se realizou neste momento, pero espérase que a curto prazo poida ser xa un obxectivo cumprido. O colexio xa ten os permisos para a súa colocación no punto elixido e será a propia comunidade educativa a que se encargue da súa instalación, o que permitirá medir a altura das ondas, a temperatura da auga ...

Recentemente, o centro tamén instalou no patio un sensor de calidade do aire, unha ferramenta especialmente relevante con Covid, xa que hai estudos que demostran que as altas concentracións de PM2,5 (un dos valores analizados no CEIP Telleiro) aumentan os gromos da Covid-19. Ata agora, a maioría dos días a marca de calidade do aire foi excelente.

Todos os datos obtidos, así como as imaxes en tempo real da cámara costeira, pódense consultar libremente en meteonoalla.es