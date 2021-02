Meaño contratará a 16 novos traballadores nun plan de emprego

O Concello de Meaño vai destinar 148.500 euros da liña 3 do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra á contratación de 16 novos traballadores a través dun novo plan de Emprego.

As prazas ofertas están dirixidas a persoas desempregadas, o Concello fai as solicitudes de persoal e o SEPE (Servizo Público de Emprego Estatal) será o encargado de enviar os posibles candidatos para cada posto, logo a administración municipal abrirá o proceso selectivo para cubrir as vacantes. As contratacións serán por unha xornada de 35 horas semanais.

O Concello decidiu facer este reforzo de persoal para o servizo municipal de obras, de medio ambiente, servizo de limpeza e para servizos educativos (campamentos, comedor escolar).

As ocupacións que se solicitan son: 1 conductor de camión en xeral: 9 meses, 6 peóns de obras públicas: 6 meses, 4 albaneis en xeral: 6 meses, 1 monitor de eduación e tempo libre: 6 meses, 1 persoal limpeza: 9 meses, 1 persoal limpeza: 4 meses, 1conserxe: 9 meses e 1 traballador forestal: 8 meses.

O alcalde Carlos Viéitez indica que "con este novo plan de Emprego cubrimos e reforzamos as necesidades operativas do Concello, e vamos incrementar a cantidade e mellorar a calidade na prestación de servizos ós nosos veciños e veciñas".