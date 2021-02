Sábado 20 de febreiro, día de feira en Ponte Caldelas

O sábado 20 volve a feira á Alameda e á Praza de España de Ponte Caldelas despois da suspensión preventiva durante as últimas semanas debido ao incremento dos contaxios por covid-19 no municipio.

Durante esta fin de semana, os postos de alimentación, téxtil, calzado e ferraxería instalaranse nos lugares que o goberno local habilita para establecer os puntos de venda. Redúcense ao 50% da presenza habitual para que se garanta o cumprimento da distancia social e de todas as medidas de seguridade marcadas polas autoridades sanitarias.

As persoas que acudan para realizar as súas compras neste mercado ambulante deberán levar a máscara colocada en todo momento, hixienizar as mans nas fontes de hidrogel desinfectante instaladas polo Concello de Ponte Caldelas e manter a distancia social tanto con outros clientes como cos vendedores.