"Estabilidade" na UCI: cinco pacientes menos en coidados críticos nunha xornada na área sanitaria

Un total de 17 pacientes permanecen este martes en Coidados Críticos do Hospital Montecelo. A área sanitaria de Pontevedra e O Salnés chega a esta cifra tras un descenso de cinco pacientes nun só día e alcanza unha situación de "certa estabilidade".

Así o sostén a directora asistencial da área sanitaria, Sonia Fernández- Arruti, que explica que o número de pacientes "vai descendendo progresivamente". En todo caso, en Montecelo seguen abertas nestes momentos tres unidades habilitadas para UCI de pacientes con covid-19 e unha cuarta unidade para o resto de enfermos graves.

A situación "vai mellorando progresivamente" nos tres hospitais da área sanitaria. Este martes hai en total 103 pacientes, dos que 17 están en críticos e 86 en planta de hospitalización. Supoñen dous pacientes menos en total que un día antes.

Fernández- Arruti explica, respecto diso, que o descenso no número de positivos que se xeneralizou produce un "efecto positivo" nas unidades de hospitalización, pois "ao ter menos positivos, temos tamén menos pacientes que requiren hospitalización".

Esta situación permite "ir baleirando" unidades habilitadas como covid e ir transformándoas para atender ao resto de pacientes sen a enfermidade. Leste mesmo luns realizouse cunha unidade e se o longo dos próximos días continúa esta "melloría", seguirán facéndoo.

Este martes hai en planta de hospitalización 74 no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, 9 no Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez Pontevedra e 3 no Hospital do Salnés.

En total, nas últimas 24 horas confirmáronse 49 novos positivos, que sitúan o total de casos activos en 1.634, 91 menos que un día antes. Deles, 1.531 permanecen en illamento no seu domicilio.

Desde o inicio do plan de continxencia da covid-19 curáronse 10.086 pacientes (140 na última xornada) e faleceron 141 pacientes.

En canto a realización de PCR’ s, nas últimas 24 horas fixéronse 650, que elevan a 156.949 o total de xa efectuadas desde o inicio da pandemia.

EVOLUCIÓN EN GALICIA

A nivel autonómico, segundo o último balance oficial, este martes os pacientes hospitalizados han descendido en 65, ata situarse nun total de 951. Hai 746 ingresados en planta (46 menos nunha xornada) e 205 en UCI (19 menos desde o martes). O descenso vívese en practicamente todas as áreas sanitarias.

En toda a comunidade hai este martes 12.464 casos activos, 588 menos que o luns, e os novos contaxios diarios reducíronse a 358.

Os casos activos reducíronse en todas as áreas sanitarias e nestes momentos hai 3.844 na da Coruña e Cee. Séguenlle por número de pacientes, Vigo, con 1.935; Pontevedra e O Salnés, con 1.634; Santiago e Barbanza, con 1.610; Ferrol, con 1.203; Lugo, con 1.129, e Ourense, con 1.109.