O Concello reforza o persoal para a axilizar a xestión das axudas aos afectados pola covid-19

A Xunta de Goberno local vén de aprobar este luns o programa temporal para a xestión da actividade subvencionada do Concello de Pontevedra no eido do fomento económico e social para paliar os efectos da crise provocada pola Covid-19.

Trátase, segundo explicou a portavoz do Goberno, Anabel Gulías, de incrementar o equipo e os recursos do Plan Supera co obxecto de mellorar a xestión desta liña de axudas e axilizar todo o relativo á súa tramitación.

Anabel Gulías adiantou que ao longo desta semana se presentará publicamente o Plan Supera21 e que, debido ao esforzo que a posta en marcha deste programa implica para os servizos municipais, se aproba este plan temporal de emprego, que suporá a incorporación dun posto técnico e dúas persoas para tarefas administrativas.

Neste sentido, indicou que o Plan Supera21 está coordinado desde o gabinete de alcaldía pero que "para mellorar a conexión con todos os servizos e a axilidade na tramitación e na comunicación, así como na posta a disposición da información aos posibles beneficiarios ou beneficiarias, decidimos crear un programa temporal por dous anos para xestionalo".

En canto ao período temporal de dous anos, a portavoz do Goberno explicou que se ten en conta, ademais da fase de tramitación e resolución, as fases de xustificación e auditoría. Ademais, tamén engadiu que "o Plan Supera é unha mirada ao futuro, e o futuro sigue sendo moi incerto e non sabemos se vai ser necesario sacar más convocatorias de axuda nesta liña".

Sobre este punto, asegurou que "unha das peticións da plataforma de afectados pola Covid era reproducir este sistema de axudas non só no momento actual senón tamén mirando cara ao futuro, por iso preferimos facer un plan temporal de emprego que cubra todas as eventualidades, e non descartamos seguir aportando e estando ao lado das veciñas e dos veciños nos vindeiros anos".

Gulías lembrou que a través do Plan Supera21 "pretendemos plantar cara definitiva aos estragos da Covid e iniciar un futuro de recuperación e de reactivación económica, polo que é necesario ser máis áxiles e que as axudas cheguen o antes posible á xente que as precisa".

A propia Anabel Gulías, en sesión plenaria, explicou que o Plan Supera21 se fundamenta en catro eixos fundamentais: coidado das persoas e das familias, e neste apartado o anticipo será do 100% da axuda; apoio ao deporte e á cultura local; apoio á economía local; e un plan de investimentos públicos. Ademais, tamén informou do adiamento das taxas e impostos municipais mentres dure a situación de peche.

POSTOS DIRECTIVOS

Tamén foi á Xunta de Goberno a modificación da relación postos directivos para o ano 2021. Este é un dos instrumentos que ten o Concello para estruturar e organizar mellor o traballo da administración local.

Segundo Anabel Gulías este foi "un dos piares básicos da modernización da administración local dotándoa con recursos humanos, todos eles da casa".

A modificación responde á supresión do organismo autónomo Pazo dá Cultura que tiña a figura dun director xerente que xa non existe porque era un cargo directivo asimilado. Ademais inclúese ao presidente do Tribunal Económico Administrativo, que non constaba nesa relación.