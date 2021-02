O mal tempo adía tres meses o remate das obras do núcleo de centralidade de Tomeza

A Xunta de Goberno do Concello de Pontevedra aprobou este luns unha ampliación de tres meses no prazo da obra de mellora de infraestruturas na parroquia de Tomeza.

Segundo explicou a portavoz do Goberno local, Anabel Gulías, a empresa ORESA xustificou esta ampliación nas "condicións climatolóxicas" que impediron cumprir o prazo inicialmente previsto por parte da adjudicatiaria destes traballos para a conformación do núcleo de centralidade parroquial de Tomeza.

A adxudicación tivo lugar en agosto de 2020 pero as máquinas non empezaron a traballar sobre o terreo ata o mes de outubro.

A empresa ORESA achegou un informe argumentando as razóns deste atraso cos motivos que dificultaron a execución do traballo, como as abundantes precipitacións ou o intenso frío entre outros factores climatolóxicos.

"O novo prazo de remate de execución das obras sería para o 19 de maio de 2021", declarou Anabel Gulías.

O proxecto foi adxudicado á empresa Oresa S.L. por un orzamento de 466.464 euros e tiña un prazo de execución de 5 meses.

Está incluído dentro da Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integral 'Máis modelo Pontevedra', financiada cos Fondos Europeos de Desenvolvemento Rexional (FEDER) da Unión Europea, e contempla tres tipos de actuacións, segundo informa ao Concello de Pontevedra.

A primeira inclúe unha reordenación das pistas deportivas, coa creación dun gran espazo polideportivo, executado en asfalto e pintado, no que se instalarán porterías de fútbol e canastras de baloncesto. Na zona de recreo (a zona arborizada), mellorarase o espazo dedicado a merendero coa instalación de mesas, arboledo rodeado de cortiza e chan tratado en area consolidada. No parque infantil prevén tamén a colocación de area e renovarase o peche perimetral de toda a zona, así como a sinalización do estacionamento e da parada de autobús, limitando un espazo para aparcar o bus escolar. Por último, instalarase un punto de auga e unha nova iluminación con proxectores para as pistas de xogo e pivotes baixos para a zona do merendero.

Na contorna da Casa de Cultura de Tomeza en Lusquiños, actuarán na entrada do edificio diferenciando dous pavimentos: un de entrada directa ao Centro cultural, e un segundo de pedra do país. Aproveitarase un desnivel do terreo para crear un banco corrido, que estará conectado coa parte baixa da parcela a través de escaleiras e unha costa. Tamén se mellorará a parte baixa da parcela con area consolidada onde se instalará unha parrillay mellorarase o espazo infantil.

A terceira e última actuación enfocarana na mellora do firme e acougado de tráfico en varios viais da parroquia, coa intención de fomentar a mobilidade peonil e o desprazamento entre as dúas zonas nas que se está actuando.