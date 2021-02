A presión da covid-19 continúa nos hospitais da área sanitaria: volven crecer os pacientes en UCI e planta

Punto de realización de probas PCR no Hospital Provincial © Mónica Patxot Evolución da covid-19 na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés a 15 de febreiro © Sergas

Mentres os contagios diarios seguen reducíndose e o número de casos activos descende, a situación nos hospitais segue sen acabar de canalizarse. Tras varios días de redución de hospitalizados, este luns, de novo, volveron a crecer e hai catro pacientes máis ingresados que un día antes, tres en planta e un na unidade de coidados críticos. En realidade, serían seis hospitalizados máis, pois se confirmou a morte de dúas mulleres que estaban ingresadas no Hospital Montecelo.

En total, segundo o último balance oficial do Servizo Galego de Saúde, este luns 15 de febreiro hai 105 pacientes nos hospitais pontevedreses, dos que 22 están en coidados críticos no Hospital Montecelo, o que implica que seguen habilitadas como UCI tres unidades de hospitalización deste centro hospitalario.

Os 83 pacientes restantes están ingresados en planta de hospitalización, 71 en Montecelo, 9 no Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez Pontevedra e 3 no Hospital do Salnés. Tan só en Montecelo aumentaron, pois nos outros dous non se produciron cambios na última xornada.

Esta presión asistencial confírmase nunha xornada na que se confirmaron 54 novos positivos de covid-19, 45 deles nas 658 probas PCR realizadas nas últimas 24 horas. En total, realizáronse xa na área sanitaria 156.299 PCRs desde o inicio da pandemia.

Tras darse o alta a 114 pacientes nas últimas 24 horas e falecer outros dous, o cómputo final de casos activos na área sanitaria redúcese e hai este luns 1.725, 62 menos que o domingo.

O resto de pacientes con covid-19, 1.620, mantense en illamento no seu domicilio, onde reciben seguimento por parte dos profesionais de atención primaria.

Desde o inicio da pandemia curáronse 9.946 pacientes (114 na última xornada) e faleceron 141 pacientes (as dúas últimas, dúas mulleres en Montecelo de 76 e 82 anos).