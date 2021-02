O cribado masivo de Caldas de Reis detecta un só positivo de covid-19

Caldas de Reis afrontou este venres a cuarta e última xornada de cribado poblacional con test rápidos de antíxenos aos vecinos de entre os 30 e os 64 anos.

O alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey, trasladou os datos facilitados polo xerente da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés, José Ramón Gómez, e anunciou que a participación foi dun 71,5% das 4.069 persoas convocadas durante os catro días, sendo unha delas positiva.

Aínda que os resultados foron valorados "moi positivamente" polo Sergas e polo Concello, o alcalde fai un chamamento para manter a máxima prudencia e seguir limitando as relacións sociais, cumprindo as normas das autoridades sanitarias para conseguir reducir ao mínimo a propagación do virus.

Finalmente, quiso agradecer públicamente o traballo do persoal do Sergas e a colaboración do vecindario e destaca a importancia da Policía Local, da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Caldas de Reis e e do persoal do servizo municipal de obras que facilitaron a organización, a accesibilidade e o acondicionamento do local en moi pouco tempo.