Pontevedra, Poio e Sanxenxo confirman o control da curva de contaxios de covid-19

Segue reducíndose de maneira xeneralizada a incidencia da covid-19 na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés, que, igual que o resto de Galicia, está sometida a restricións especiais establecidas pola Xunta desde hai dúas semanas.

Aínda que o descenso de casos confírmase en case todos os municipios, chama a atención que en Cambados, Meis e Barro seguen subindo o número de positivos.

No caso de Pontevedra capital, este sábado hai 422 pacientes infectados, 41 menos que o venres. Tamén segue reducíndose en Poio, que pasou de 228 a 208, 20 menos.

Despois do positivo do alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, os empregados do Consistorio e o persoal de Emerxencias sometéronse este venres ás PCR, sendo negativas as 51 realizadas. En canto ao Concello, hai un descenso de 22 no número de casos, pasando de 147 a 125.

Tamén se reduce o número de casos en Vilagarcía, que ten 154, nove menos que o venres. Soutomaior pasa de 118 a 101 casos activos; Portas, con 10, ten catro menos que o día anterior; na Lama e en Vilanova de Arousa hai dous positivos menos; e en Cuntis descenden de 30 a 25, cinco menos.

Non se rexistran cambios en Marín e Meaño, que se manteñen en 135 e 35 casos activos respectivamente.