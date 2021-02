A presión dos hospitais pontevedreses segue a reducirse, con 24 pacientes con covid-19 menos nunha semana

Servizo de Urxencias do Hospital Montecelo © Mónica Patxot Evolución da pandemia da covid-19 na área sanitaria a data 13 de febreiro © Evolución da pandemia da covid-19 na área sanitaria a data 13 de febreiro © Sergas Evolución da pandemia da covid-19 na área sanitaria a data 13 de febreiro © Sergas

Os hospitais da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés empezan a notar unha redución sostida da incidencia da covid-19 e este sábado teñen 104 pacientes coa enfermidade, 16 menos que o día anterior e 24 menos que o sábado pasado. Nunha semana, a presión asistencial pasou de 130 a 104.

Segundo o último balance diario da covid-19 facilitado polo Servizo Galego de Saúde, este sábado hai 84 pacientes ingresados en planta de hospitalización, 16 menos que o día anterior, mentres que se mantén sen cambios o número de pacientes na unidade de críticos do Hospital Montecelo, 20.

Neste sentido, tamén hai que ter en conta que nos dous últimos días faleceron tres pacientes con covid-19, dúas o mércores no Hospital Montecelo e un o venres no Hospital do Salnés. Ata o de agora, faleceron na área sanitaria 138 pacientes con covid-19.

En canto á situación xeral dos centros hospitalarios, os 20 pacientes UCI están en Montecelo e, ademais, hai ingresados en planta 71 nese mesmo hospital, 10 no Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez Pontevedra e 3 no Hospital do Salnés.

Tamén a incidencia xeral da covid-19 redúcese nos domicilios, pois este sábado hai 89 pacientes menos en corentena na súa casa tras dar positivo pola enfermidade, un total de 1.818 fronte aos 1.907 do venres.

Entre hospitais e domicilios hai un total de 1.922 casos activos de covid-19 na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés, 105 menos que o día anterior. Chégase a esta cifra tras unha xornada na que se confirmaron 60 novos positivos, dos que 54 foron a través de probas PCR. En total, realizáronse 840 probas PCR, o que implica que a área sanitaria tivo na última xornada unha taxa de positividade do 6,4%.

Desde o inicio do plan de continxencia da covid-19 curáronse 9.637 pacientes, 168 na última xornada, e realizáronse un total de 154.711 probas PCR.