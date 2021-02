Máis de 3.000 persoas de 40 a 79 anos están chamadas a un cribado masivo en Vilaboa

A Consellería de Sanidade realizará un cribado masivo en Vilaboa para detectar posibles asintómaticos con covid-19. As probas realizaranse durante tres días da próxima semana, entre a tarde do luns 15 e o mércores, no centro de saúde do municipio.

Segundo a información facilitada polo Concello, faranse máis de 3.000 probas a outros tantos veciños, segundo as estimacións das autoridades sanitarias.

As probas están dirixidas a persoas con idades comprendidas entre os 40 e os 79 anos, por ser o segmento de poboación con máis incidencia de contaxio no municipio.

Cada veciño nesa franxa de idade recibirá unha mensaxe co día e a hora na que se lle realizará a proba.

Dende o Concello de Vilaboa rogan máxima puntualidade e axilidade á hora de facer a proba para evitar aglomeracións innecesarias. Recoméndase tamén acudir cun pouco de antelación e esperar no coche, para facilitar o cumprimento das normas de distanciamento social.

O alcalde de Vilaboa, César Poza, anima á población a participar e agradece a autorización deste cribado, que o Concello solicitara a semana pasada ao Servizo Galego de Saúde.