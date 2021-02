A plataforma de transporte compartido a demanda funcionará a finais de 2022 para dar servizo ao rural

Taxistas © Mónica Patxot Exemplo de app de transporte a demanda © Softour Sistemas

O Grupo Alvariño asinaba este venres o contrato co Concello de Pontevedra para executar a plataforma dixital que ofrecerá o servizo de transporte a demanda para as zonas do rural e periurbanas do municipio.

O alcalde de Pontevedra Miguel Anxo Fernández Lores e o concelleiro Demetrio Gómez mantiñan un encontro con José Manuel Fernández Alvariño, responsable do Grupo Alvariño, matriz de Demesix, empresa galega que se encargará con Sicom e Zitycard de desenvolver este proxecto que se basea en utilización dun transporte compartido a demanda.

Esta UTE de empresas elaborarán unha ferramenta dixital cun orzamento de 266.587 euros nun prazo máximo de 12 meses. A este período sumarase unha fase de supervisión de nove meses máis.

O concelleiro Demetrio Gómez afirmaba que esta firma é un paso moi importante para este proxecto que se espera que a finais de 2022 ou a inicios de 2023 poida estar plenamente operativo. O representante municipal destacaba que se trata dunha UTE conformada maioritariamente por empresas galegas e sinalou que se trata dunha aposta para que o país atópese na vangarda.

José Manuel Fernández Alvariño, presidente deste Grupo, mostrou a súa satisfacción por ofrecer unha resposta tecnolóxica desde Galicia aos desafíos que demanda a nova mobilidade. Afirmou que esta plataforma para o transporte a demanda será un exemplo do futuro da mobilidade sostible e encomiou o traballo de Pontevedra sinalando que se atopa na vangarda nesta materia: "é unha das primeiras en avanzar, pensa en futuro". Fernández Alvariño indicou que desde agora ata decembro márcanse un prazo para que a plataforma comece a dar os seus primeiros pasos.

Beatriz Baamonde, directora técnica de Demesix, explicaba que o proxecto se atopa encamiñado ás persoas que residen en zonas con menor cobertura de transporte público. A través da plataforma, que se centrará en tecnoloxía web e en aplicacións para móbiles, van poder utilizarse vehículos compartidos que permitirán coordinar as viaxes. Crearase unha central de reservas nas que o cliente deberá realizar unha solicitude anticipada durante a xornada previa, a través de chamada telefónica ou facendo uso da web ou da app. Os servizos ofreceranse de maneira que se optimice o roteiro do autotaxi que realizará o percorrido.

Ademais, a plataforma dixital contempla a integración doutras opcións como o control de prazas de estacionamento ou o seguimento dos aforos peonís, de maneira que se evite a entrada no centro urbano na procura de aparcamentos no caso de que a plataforma indique que non hai prazas dispoñibles.

O proxecto conta con financiamento dos Fondos Europeos de Desenvolvemento Rexional (FEDER) a través da Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integral (EDUSI) "Máis modelo Pontevedra". Os fondos europeos supoñen o 80% da licitación.

A posta en marcha desta iniciativa complétase co estudo da demanda de mobilidade na zona periurbana de Pontevedra, coa análise e proposta de viabilidade da explotación deste servizo. O estudo foi adxudicado á Unión Temporal de Empresas MCRIT S.L. - Seteoitavas por un importe de 76.683 euros, coa inclusión de melloras referidas ao grao de definición do estudo valoradas en 37.500 euros.