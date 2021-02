Preto de 30 empresas e profesionais foron asesoradas a través do programa Reimpulsa Poio

Preto de 30 profesionais e responsables de diferentes empresas e negocios tomaron parte ao longo dos últimos meses no programa Reimpulsa Poio.

Esta iniciativa, desenvolvida a través do departamento de Promoción Económica, deu continuidade a outros proxectos similares, que xa contaron cun éxito moi similar no pasado, e que, nesta ocasión, incidía na importancia de dar un pulo ao potencial deste tecido a nivel local, sobre todo tendo en conta as dificultades provocadas pola pandemia da Covid-19.

O concelleiro responsable desta área, o socialista Gregorio Agís, explica que "puxemos a disposición dos e das participantes un equipo de profesionais, para analizar fórmulas de recuperación da actividade e tamén para detectar novas oportunidades neste contexto".

Deste xeito, a través das diferentes reunións convocadas de xeito regular (presenciais mentres o permitiu a situación sanitaria e, posteriormente, telemática), traballáronse aspectos como a innovación en eidos como a comunicación ou o marketing, poñendo en valor o uso das redes sociais e as novas tecnoloxías. Neste sentido, ofrecéronse pautas para desenvolver promocións e vídeos ou campañas de merchandising.

Gregorio Agís tamén salienta que outro dos aspectos nos que se fixo fincapé ao longo destes mes é na creación de alianzas e sinerxias de traballo. "O labor en equipo é fundamental para garantir a dinamización da actividade comercial e empresarial a nivel local, máxime despois das dificultades coas que se atopan os profesionais por mor da Covid-19", sinala.

O concelleiro de Promoción Económica afirma que este programa "é xa un referente na Administración local" e confirma que a intención do departamento é darlle continuidade no futuro, de cara a "continuar impulsando accións para acompañar, asesorar e promocionar ao sector comercial e empresarial de Poio, facilitándolles o desenvolvemento de estratexias de diferenciación nun mundo cada vez máis globalizado e competitivo".

Neste aspecto, Agís finaliza lembrando que xa en anos anteriores desde Promoción Económica se impulsaron iniciativas similares, se ben "neste caso era preciso concretar os contidos para adaptalos ao contexto da pandemia".