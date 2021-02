O escenario "moi complicado" da pandemia, principal reto de Luís López como novo delegado da Xunta en Pontevedra

Toma de posesión de Luis López como delegado da Xunta en Pontevedra © Mónica Patxot Toma de posesión de Luis López como delegado da Xunta en Pontevedra © Mónica Patxot Toma de posesión de Luis López como delegado da Xunta en Pontevedra © Mónica Patxot

Luis López Diéguez é xa oficialmente o novo delegado territorial da Xunta de Galicia en Pontevedra. O ex alcalde de Rodeiro tomou posesión este venres nun acto con estritas medidas de seguridade na que será a súa nova casa, a sede da administración autonómica en Campolongo. Non estivo presente a súa predecesora, Luisa Piñeiro, que dimitiu xusto unha semana antes tras coñecerse a súa condena como cooperadora necesaria dun delito de prevaricación e autora doutro de fraude por obras no campo de fútbol de Moraña.

O novo delegado si estivo apoiado polo vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, e a directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, Blanca García-Señoráns, así como un pequeno grupo de familiares, compañeiros políticos en Rodeiro e outros cargos da Xunta en Pontevedra.

López Diéguez comezou a súa primeira intervención como delegado cun recordo para as vítimas da covid-19 e os seus familiares e achegados e recoñeceu que " sen dúbida" a pandemia é "o gran problema deste século" e desde o seu novo cargo de responsabilidade confía en poñer o seu gran de area para axudar na protección da saúde dos galegos.

Tampouco se esqueceu o novo delegado dos "damnificados" pola crise económica derivada da pandemia, citando a hostaleiros, comerciantes, autónomos e, en xeral, todos aqueles cuxo medio de vida viuse afectado polos efectos socioeconómicos da crise sanitaria. Afrontar esta pandemia é "un reto complexo", insistiu López, que cre que a Xunta de Galicia está a afrontar "con liderado" e cos mellores parámetros sanitarios de España.

Xa en declaracións aos medios de comunicación tras a toma de posesión, volveu telos moi presentes e tamén o escenario "moi complicado" que deparará a crise sanitaria, que será o seu gran reto, ao que se dedicará "en corpo e alma". Ademais, puxo en valor a actuación da Xunta de Galicia.

Luís López mostrou o seu agradecemento aos presidente e vicepresidente da Xunta, Alberto Nuñez Feijóo e Alfonso Rueda, pola honra de que lle encomenden a Delegación Territorial, que supón "un alto grao de responsabilidade" que afronta "con toda a ilusión e con máis ganas que nunca". Chega ao cargo tras 10 anos como alcalde de Rodeiro e 18 en política, no que considera que é, probablemente, "un dous mellores momentos non eido vital".

No seu discurso tivo moi presentes á súa familia e compañeiros de corporación e destacou que quen lle precedeu na Delegación territorial realizaron un "gran traballo". Tamén Alfonso Rueda destacou ese traballo tanto do primeiro delegado, José Manuel Cores Tourís, como da dimisionaria Luisa Piñeiro, da que asegurou que fixo un "grandísimo traballo" nos cinco meses que estivo no cargo.

Xa ao termo do acto, e a preguntas dos medios, Rueda agradeceu as decisións que tomou Piñeiro, cunha dimisión que decidiu "de xeito rápido e decidido" e o seu traballo no cargo. A ex delegada e ex alcaldesa de Moraña dimitiu do seu cargo e tamén se deu de baixa no PP, pero Rueda descartou pronunciarse sobre a conveniencia ou non de que o ex presidente da Deputación de Pontevedra e actual responsable da Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán, tamén condenado na mesma causa, faga o mesmo.

Cabe lembrar que, en realidade, Louzán xa se deu de baixa do PP en 2016. En canto á Federación de Fútbol, Rueda insistiu en que el e Piñeiro teñen "circunstancias diferentes" e son "persoas diferentes". " Non é o mesmo nin os lugares que ocupaban nin as circunstancias", profundou, para engadir que "cada un toma as decisións que corresponden".