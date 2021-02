O médico acusado de cobrar por certificados de defunción, culpable dun delito de suborno

O tribunal do xurado que durante os tres últimos días xulgou a J.R.R.D., médico de familia do Servizo Galego de Saúde acusado de pedir diñeiro para tramitar certificados de defunción que deben ser gratuítos, declarouno culpable dos feitos que se lle atribuían e, por tanto, autor dun delito de suborno.

O médico, segundo o xurado, cometeu este delito mentres traballaba no centro de saúde da Parda, en Pontevedra, entre os anos 2016 e 2018. A pesar de que el sostivo a súa inocencia, o tribunal considerou probado que se aproveitou do seu cargo para cobrar ás empresas funerarias de forma irregular a cambio de emitir certificados.

En concreto, atribúenselle catro episodios nos que cobrou por emitir eses certificados para poder enterrar a persoas que faleceran mentres el estaba de garda na Parda, e a cuxas vivendas acudiu para confirmar a súa morte. Posteriormente, xa nas súas dependencias do centro de saúde, emitiu os certificados de defunción e cobrou por eles.

O xurado encerrouse a deliberar á primeira hora da mañá deste xoves e leu o veredicto pasadas as nove da noite. Agora, tras emitir o seu ditame, será a presidenta do tribunal da sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra, Nélida Cid, a que debe ditar sentenza fixando a condena para o acusado.

A Fiscalía pedía inicialmente que fose condenado como autor dun delito continuado de suborno a tres anos e medio de cárcere e sete anos e medio de inhabilitación especial para o emprego de médico ou para cargo público relacionado co exercicio da medicina ou coa condición de médico, o seu avogado defensor pide a súa absolución.

O acusado negou os catro episodios sospeitosos aclarando que o certificado de defunción é diferente da confirmación do exitus, que consiste en confirmar que, efectivamente, unha persoa está morta pero non as causas. El como médico do servizo de urxencias, asegurou estar obrigado a emitir confirmacións de exitus, pero non certificados de defunción, que corresponden aos médicos de cabeceira salvo en casos excepcionais como mortes en fin de semana ou festivo nos que non é posible que o médico de familia emítao nun prazo de 24 horas.